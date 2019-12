Milano. Toilet Club: Capodanno Vergogna! Martedì, 31 dicembre al Black Hole

Martedì, 31 dicembre appuntamento dalle 23.00 presso il Black Hole in viale Umbria, 118 a Milano. In via del tutto eccezionale i biglietti possono essere acquistati in prevendita su toiboy.it.

La serata apre con il Lip Show, spettacolo drag.

Sala Vergogna: Erik Deep & LoZelmo (Pop/Dance/Disco)

Sala Castigo: Zingaro & Mesca (Electro/Techno/Waves)

H 0.00: Pene & Catene drag lip show

Starring: Croce, Erik Deep, Lo Zingaro, Cheophe, Coriandola di Fiore,Trapezia Stroppia, FaysKifo, Toc, La Slava, La Chicca Official, Daphne Bohémien e Svetlana Renegade.

Ingresso

10€ (1 drink incluso)

Dalle 23 a mezzanotte: 15€ con consumazione.

Dopo mezzanotte: 20€ con consumazione.

In prevendita: 20€ con consumazione e saltafila.

BLACK HOLE

Viale Umbria 118

Passante Ferroviario Porta Vittoria || Bus 90/91/92/73/66/62/60/45 || Tram 12/27

Info

333 1139436 / 328 893 8442

www.toiletclubmilano.com

www.blackholemilano.com

Un evento by Toilet Club Milano.