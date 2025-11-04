Rende. Unical: il Rettore Gianluigi Greco incontra il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

Il neo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha ricevuto questa mattina, 4 novembre, al Rettorato, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione del primo incontro istituzionale del suo mandato. L’appuntamento ha assunto un significato particolare anche per il governatore, alla sua prima visita ufficiale all’Ateneo dopo la rielezione alla guida della Regione.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e piena sintonia istituzionale, segnando l’avvio di una nuova fase di collaborazione tra Università e Regione. Al centro del dialogo, la volontà condivisa di rafforzare il legame tra le due istituzioni per dare impulso a progettualità congiunte in ambiti strategici come la ricerca, l’innovazione e l’alta formazione.

Particolare attenzione è stata riservata alle politiche per il diritto allo studio, alla valorizzazione dei talenti, al sostegno dei giovani ricercatori e alla promozione della mobilità internazionale.

Greco e Occhiuto, accomunati da una visione dinamica e orientata al futuro, hanno sottolineato la necessità di un confronto continuo e generativo sui temi chiave per la crescita della Calabria, a partire dal ruolo centrale delle giovani generazioni e dallo sviluppo culturale, scientifico ed economico del territorio.

«L’Università – ha ribadito il rettore Greco – deve saper coltivare un rapporto leale e strutturato con la Regione, capace di stimolare iniziative di valore e percorsi che incidano concretamente sulla crescita della comunità calabrese».

Da parte sua, Occhiuto ha espresso apprezzamento per il dialogo avviato e ha riconosciuto nell’Unical un interlocutore strategico per la programmazione regionale, confermando la volontà di ampliare il raggio delle collaborazioni istituzionali e di proseguire con decisione i progetti già in corso, tra cui quello di Medicina, considerato di rilievo fondamentale per l’intero sistema sanitario regionale.

A conclusione dell’incontro, il rettore ha donato al Presidente una riproduzione dell’elaborato originale del progetto del “ponte” dell’Unical, realizzato dall’architetto Vittorio Gregotti, simbolo identitario del campus di Rende.

Un gesto altamente simbolico – accolto con particolare emozione da Occhiuto, laureato Unical – che ha voluto suggellare la volontà comune di costruire nuovi ponti di collaborazione tra l’Università e le istituzioni regionali, nel segno della crescita condivisa.