Perugia. Il saluto del Rettore Massimiliano Marianelli nel primo giorno di mandato

Pubblichiamo integralmente il messaggio di saluto del neo Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli, rivolto nella prima giornata effettiva di insediamento, ieri martedì 3 novembre 2025.

“Inizia oggi il nostro cammino insieme come Comunità che condivide una storia antica e sempre nuova”

Care Colleghe e Cari Colleghi,

inizia oggi il nostro cammino insieme. Lo intraprendiamo come Comunità che condivide una storia antica eppure sempre nuova, consapevoli della responsabilità comune, ma anche della gioia che nasce dal costruire qualcosa che ci appartiene.

Ogni persona conta. Ogni gesto ha un peso. Ogni idea può fare la differenza. È così che si tiene viva un’Università: con il dialogo sincero, con la fiducia che si costruisce giorno dopo giorno, con la cura che mettiamo gli uni verso gli altri.

Vorrei dirvi, prima di ogni altra cosa, grazie. Grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro prezioso che svolgete ogni giorno. Un lavoro lontano dai riflettori, eppure assolutamente essenziale. Senza di voi, quest’Università semplicemente non funzionerebbe, non respirerebbe, non esisterebbe.

Oggi, nel mio primo giorno come Rettore, incontrerò studentesse e studenti, segretarie e segretari amministrativi dei Dipartimenti, Direttrici e Direttori: simbolicamente, una piccola rappresentanza dei tanti volti della nostra comunità universitaria. Il mio primo pensiero è per voi, che ogni giorno garantite con professionalità e passione il funzionamento, l’accoglienza e la continuità della nostra istituzione.

Lavoreremo insieme per custodire il valore del sapere come bene pubblico e per far crescere, in ciascuna e ciascuno, il desiderio di costruire un futuro in cui poterci riconoscere.

La vera forza della nostra Università risiede nelle persone, nelle relazioni e nella fiducia che ci lega.

Prendiamoci cura del nostro Ateneo: iniziamo oggi un tempo di ascolto, di dialogo e di armonia condivisa, per raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Con profonda gratitudine e con l’augurio di una buona giornata e di un buon inizio per tutte e tutti noi,

Il Rettore

Massimiliano Marianelli