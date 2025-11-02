Al via “Sicilia Game Expo”

Al via SGX25 sta per tornare con una seconda edizione che si preannuncia esplosiva, in programma il 15 e 16 novembre 2025 presso il polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco.

Numeri importanti per l’edizione di quest’anno: 10.000 mq di esposizione, più di 1500 postazioni gioco, più di 60 standisti, oltre 30 artisti nell’artist alley, spettacoli Kpop e Jpop. Insomma, l’attesa cresce giorno per giorno e il pubblico è in fermento per le novità e le attività in programma, tra meet and greet, spettacoli e tanto divertimento.

L’OSPITE D’ECCEZIONE: WATARU INATA, CREATORE DEL NUOVO GOLDRAKE U

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, Wataru Inata, celebre fumettista e designer giapponese, autore del nuovo Goldrake U, serie animata che ha riportato in vita l’iconico robot protagonista degli anni ’70.

Inata sarà presente a SGX25 con incontri e un evento esclusivo in cui rivelerà una sorpresa riservata ai fan italiani.

La sua partecipazione giunge in un momento simbolicamente importante: dal 5 ottobre, infatti, la Rai ha scelto di riproporre su Rai 2 la serie originale degli anni ’70 “UFO Robot Goldrake”, vero e proprio pilastro dell’animazione giapponese in Italia, simbolo di un’epoca e trampolino di lancio per l’animazione giapponese in Italia.

L’arrivo di Inata al Sicilia Game Expo celebra così un ritorno alle origini e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova era per uno dei robot più amati di sempre.

L’arrivo di Inata in Sicilia, in esclusiva per SGX25, sarà l’occasione per celebrare il ritorno del mito di Goldrake, attraverso talk, sessioni di firma e un’imperdibile sorpresa che l’autore svelerà durante l’evento.

10.000 METRI QUADRATI DI GIOCO, CULTURA E SPETTACOLO

Con un’area espositiva ampliata a oltre 10.000 metri quadrati, SGX25 offrirà un’esperienza completa dedicata al gioco in tutte le sue forme con più di 1500 postazioni gioco

Per dare un’idea di come verrà trasformata l’area espositiva di SiciliaFiera, ci saranno più di 1500 postazioni gioco tra console, retro game, flipper, arene virtuali, piste, area Beyblade, area giochi di società, area giochi di ruolo e poi una bellissima novità: “L’area Indie” dedicata a tutti gli sviluppatori di giochi (sia videogiochi che giochi di società) che avranno la possibilità di far testare i propri giochi al consumatore finale ricevendo dei feedback che possono aiutarli a migliorare il gioco stesso.

GIORGIO VANNI LIVE: IL CONCERTO DI SABATO 15 NOVEMBRE

Il Capitano delle sigle, Giorgio Vanni, sarà protagonista di un concerto esclusivo sabato 15 novembre, per concludere in musica la prima giornata di SGX25.

Dalle mitiche sigle di Naruto, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, fino al suo ultimo singolo “Uno di Noi” – tratto dall’album omonimo pubblicato nel 2024 in collaborazione con Max Longhi – il suo live si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione.

UNA LINE-UP RICCA DI STELLE

L’edizione 2025 si arricchisce con la presenza di oltre 30 ospiti prestigiosi del mondo del fumetto, del doppiaggio e dell’intrattenimento che verranno presentati durante la conferenza stampa di lunedì 3 novembre.

UNA RETE DI PARTNER E ISTITUZIONI

Sicilia Game Expo nasce dalla sinergia di tre realtà catanesi: Family Nerd, organizzatrice di eventi, Comics Collection, specializzata in fumetti e carte collezionabili, Happy, storico negozio di giocattoli.

Con il supporto di Radio Zammù come media partner ufficiale e la collaborazione strategica con SiciliaFiera, SGX25 si conferma un evento dal respiro sempre più nazionale.