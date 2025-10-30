“Up and Down” è il nuovo singolo di Ornella Sabia

Da venerdì 31 ottobre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Up and Down” (Alicante Label), il nuovo singolo di Ornella Sabia, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 ottobre.

“Up and Down” è un brano che racconta una notte qualunque in una grande città, dove le luci al neon si riflettono sui vetri della metropolitana e diventano specchi di un’anima inquieta. La protagonista, tra i passeggeri, vive un senso di alienazione familiare, osservando volti sconosciuti, riflettendo sul passato e interrogandosi sul proprio cambiamento dopo un addio. Ogni fermata è una pausa di consapevolezza, un frammento di vita tra nostalgia e lucidità. La canzone nasce come ritratto sonoro del movimento interiore, in cui i pensieri salgono e scendono come i vagoni di una metropolitana notturna. La musica segue questo respiro con linee melodiche che oscillano “su e giù”, leggera ma pulsante, e una voce che alterna vulnerabilità e forza. Il pezzo parla a chi si muove nella città con le cuffie addosso e il cuore pieno di domande, trasformando il disorientamento in ritmo e la solitudine in un paesaggio emotivo riconoscibile.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Up and Down mi è venuta in mente un giorno che ero sfinita, ma ho deciso comunque di andare a correre. Mentre tutti intorno a me sembravano ‘up’, io dentro ero ‘down’, eppure cercavo lo stesso di portare a casa i miei diecimila passi. Da quella sensazione è nata la melodia: un’altalena tra resistenza e resa, tra il corpo che va avanti e la mente che resta indietro. È un brano che parla di alienazione, di come ci si possa sentire invisibili in una città come Roma — una x in mezzo a milioni di altre x — e al tempo stesso parte di una folla che condivide la stessa disperazione, come un vestito che tutti indossiamo senza accorgercene. Up and Down fa parte di un ciclo di canzoni, tra cui Milano, che ruotano attorno alla notte: quella delle città, ma anche quella interiore. Soffrendo d’insonnia, la notte per me è un luogo mentale in cui tutto prende forma — pensieri, voci, visioni. Il primo album, in uscita nel 2026, sarà un viaggio notturno che attraversa il buio dell’abbandono fino alla luce del mattino, una rinascita lenta».

Il videoclip di “Up and Down”, diretto da Valerio Calabrese e girato a Potenza, descrive il viaggio mentale raccontato nella canzone attraverso spazi simbolici. La protagonista si muove in un teatro vuoto, un corridoio bianco e una strada urbana, simboleggianti memoria, identità e il conflitto tra realtà e ricordo. Il video sovrappone piani temporali, rendendo i ricordi vivi e riflettendo il battito emotivo del testo. Con un linguaggio visivo intimo e cinematografico, il regista traduce gli alti e bassi interiori della protagonista in una coreografia di luce e movimento, catturando la malinconia urbana e la vertigine emotiva del brano.

Biografia

Ornella Sabia è una cantautrice e scrittrice originaria di Potenza attiva nel panorama musicale ed editoriale dal 2020. La sua relazione con la musica nasce da bambina, ma prende forma nel 2021 con l’uscita di Lucida, un brano rock scritto vent’anni prima, con cui raggiunge la finale di Sanremo Rock.

Fin dagli inizi la scrittura è al centro del suo percorso: Ornella compone la sua prima canzone a sedici anni, You Take My Breath Away, un brano in inglese dal sapore pop-rock che riflette l’influenza delle sue prime icone, da Avril Lavigne ad Alanis Morissette. Negli anni il suo stile evolve, abbracciando sonorità più elettroniche e introspettive, dove la voce e il testo si fondono in un linguaggio personale, sospeso tra malinconia e forza.

Nel 2023 pubblica il suo primo singolo ufficiale, Tira e Molla, un brano elettropop che racconta la precarietà affettiva, esistenziale e lavorativa dei giovani, con un invito a non smettere di cercare la felicità. Con questo pezzo arriva in finale al concorso “Permette Signorina”, esibendosi nei club romani. L’anno successivo torna con Come un libro aperto, in cui lascia spazio a una scrittura più intima e atmosferica, confermando la sua direzione verso un pop elettronico emotivo e d’autore.

Le influenze di Ornella spaziano da Billie Eilish, per la capacità di trasformare l’intimità in linguaggio sonoro, a PJ Harvey, dalla quale eredita una certa tensione estetica e visiva. Dai Daft Punk e dai Massive Attack trae l’amore per le texture elettroniche e le atmosfere notturne, mentre nei Cranberries e in Elisa ritrova la delicatezza vocale del timbro e l’intensità emotiva. L’impronta narrativa di Bob Dylan e la limpidezza interpretativa di Joan Baez completano un universo musicale che unisce fragilità e coraggio, introspezione e modernità.

Nel 2024 esce Milano, seguita da Up and Down, dove la cantautrice esplora temi come l’alienazione urbana, la memoria e l’identità, con uno sguardo sempre più maturo e consapevole.

Attualmente Ornella collabora stabilmente con Cristian Lapolla di Epicentro dischi e Alicante Label (produzione) e Valerio Calabrese (video), curando personalmente l’immagine e la direzione creativa dei suoi progetti. Il suo pubblico di riferimento abbraccia Millennial e Gen Z, ascoltatori che si riconoscono in un pop d’autore sincero, emotivo e visivamente curato, capace di raccontare la vulnerabilità come una forma di forza.

