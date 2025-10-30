Meloni: “Con la riforma della giustizia compiamo un passo storico verso un’Italia più giusta e più forte”

“Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’approvazione definitiva della riforma, definendola “un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani”.

Il premier ha sottolineato come “Governo e Parlamento abbiano fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione”, evidenziando che adesso “la parola passerà ai cittadini”, che saranno chiamati a pronunciarsi attraverso il referendum confermativo.

“L’Italia – ha aggiunto Meloni – prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte”.

La riforma costituzionale rappresenta, secondo il Governo, un tassello chiave nel percorso di modernizzazione delle istituzioni e del sistema giudiziario, con l’obiettivo di rendere la giustizia più rapida e accessibile, rafforzando al tempo stesso il principio di equilibrio tra i poteri dello Stato.