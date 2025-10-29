Filitalia International: “Addio a James Senese, voce autentica della Napoli multietnica”

Filitalia International in una nota esprime profondo cordoglio per la scomparsa di James Senese, icona della musica italiana e simbolo della Napoli autentica e multietnica. Il celebre sassofonista, storico collaboratore di Pino Daniele, è morto la scorsa notte all’Ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave infezione polmonare.

“Con James Senese – si legge nella nota di Filitalia International – l’Italia e il mondo perdono non solo un grande musicista, ma anche una voce sincera e coraggiosa, capace di rappresentare con la sua arte l’incontro fra culture e popoli diversi. La sua storia personale e musicale è un inno alla fratellanza e alla dignità, valori che condividiamo profondamente”.

Nato a Napoli da Anna Senese e da James Smith, un soldato americano originario della Carolina del Nord giunto in Italia durante la Seconda guerra mondiale, James crebbe tra le sfide dell’identità e del pregiudizio, trasformando le proprie origini in forza creativa.

Filitalia International ricorda Senese come “un artista che ha dato voce al riscatto sociale e culturale del Sud, e che ha saputo portare nel mondo la passione e la complessità di Napoli, città simbolo di accoglienza e contaminazione culturale”.

“Il suo sax continuerà a raccontarci chi siamo e chi possiamo diventare quando la musica, come la vita, non conosce confini”.