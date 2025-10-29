Crotone, dodici consiglieri comunali scrivono una lettera al Prefetto e.p.c. Presidente ANCI Nazionale

A sua Eccellenza il Prefetto di Crotone.

e.p.c. Presidente ANCI NAZIONALE

Illustre Eccellenza,

I sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Crotone con la presente per evidenziare la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore a seguito della vicenda nella quale e’ stato coinvolto il Sindaco della città e un collega consigliere Comunale, con l’aggressione fisica subita dal consigliere stesso e che tanto clamore sta destando su tutta la stampa locale e nazionale.

Tale situazione, risulta essere la triste conclusione di un percorso che ha minato e sta minando l’ordinario svolgimento dell’esercizio democratico nelle istituzioni.

Si e’ partiti con infinite intimidazioni verbali succedutesi nel corso degli anni di consiliatura a danno di più consiglieri, sino a giungere oggi al deprecabile quanto vergognoso atto di violenza anche fisica ai danni di un consigliere comunale democraticamente eletto e rappresentate delle istituzioni.

Chiediamo, pertanto, alla V.E., con la massima urgenza un incontro istituzionale nel quale esporre quanto appena descritto al solo e unico fine di ripristinare il normale funzionamento dell’esercizio democratico.

Cordiali saluti.

I consiglieri Comunali

Enrico Pedace

Andrea Tesoriere

Giuseppe Fiorino

Anna Maria Cantafora

Carmen Giancotti

Antonio Manica

Chiara Capparelli

Andrea Devona

Salvatore Riga

Iginio Pingitore

Cristian Prisma

Fabrizio Meo