Crotone, dodici consiglieri comunali scrivono una lettera al Prefetto e.p.c. Presidente ANCI Nazionale
A sua Eccellenza il Prefetto di Crotone.
e.p.c. Presidente ANCI NAZIONALE
Illustre Eccellenza,
I sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Crotone con la presente per evidenziare la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore a seguito della vicenda nella quale e’ stato coinvolto il Sindaco della città e un collega consigliere Comunale, con l’aggressione fisica subita dal consigliere stesso e che tanto clamore sta destando su tutta la stampa locale e nazionale.
Tale situazione, risulta essere la triste conclusione di un percorso che ha minato e sta minando l’ordinario svolgimento dell’esercizio democratico nelle istituzioni.
Si e’ partiti con infinite intimidazioni verbali succedutesi nel corso degli anni di consiliatura a danno di più consiglieri, sino a giungere oggi al deprecabile quanto vergognoso atto di violenza anche fisica ai danni di un consigliere comunale democraticamente eletto e rappresentate delle istituzioni.
Chiediamo, pertanto, alla V.E., con la massima urgenza un incontro istituzionale nel quale esporre quanto appena descritto al solo e unico fine di ripristinare il normale funzionamento dell’esercizio democratico.
Cordiali saluti.
I consiglieri Comunali
Enrico Pedace
Andrea Tesoriere
Giuseppe Fiorino
Anna Maria Cantafora
Carmen Giancotti
Antonio Manica
Chiara Capparelli
Andrea Devona
Salvatore Riga
Iginio Pingitore
Cristian Prisma
Fabrizio Meo