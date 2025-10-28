Gianni Oliva racconta la “prima guerra civile italiana”: un viaggio nelle ferite ancora aperte del Paese

TORINO – Un viaggio nella parte rimossa della nostra storia nazionale. È quello che propone Gianni Oliva nel suo nuovo libro “La prima guerra civile. Rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia” (Mondadori, collana Le Scie), che sarà presentato mercoledì 29 ottobre 2025 alle 18.15 al Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino 9).

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Culturale Vitaliano Brancati insieme a Quadrato della Cultura Torino, vedrà dialogare con l’autore Giovanni Firera, presidente dell’Associazione Brancati, e lo scrittore e storico Riccardo Rossotto.

Un capitolo dimenticato della nostra storia

Nel nuovo saggio, Oliva riporta alla luce le rivolte scoppiate nel Sud Italia subito dopo l’unificazione nazionale e la durissima risposta dello Stato.

Contadini, ex soldati borbonici e ribelli imbracciarono le armi contro il neonato Regno d’Italia, convinti di essere stati traditi da quella stessa patria che avevano contribuito a costruire. La repressione fu spietata: l’esercito intervenne con forza e furono varate leggi eccezionali che segnarono profondamente le regioni meridionali.

Oliva definisce questo conflitto interno come “la prima guerra civile italiana”, un periodo in cui la giovane nazione rischiò di implodere. Con il suo consueto rigore e una scrittura chiara e avvincente, l’autore ricostruisce le radici storiche delle fratture che ancora oggi attraversano il Paese.

Tra memoria e identità

“La prima guerra civile” non è solo un saggio di storia: è anche una riflessione sull’Italia di oggi, su un’identità nazionale costruita tra idealismo e violenza, progresso e ingiustizia.

L’incontro al Circolo dei Lettori offrirà così l’occasione per guardare al passato con occhi nuovi e capire quanto di quel conflitto sia ancora vivo nel presente.

L’iniziativa fa parte del calendario culturale promosso dall’Associazione Vitaliano Brancati, impegnata nella diffusione della cultura storica e letteraria attraverso collaborazioni con autori, editori e studiosi.

