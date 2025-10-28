Coppa Italia Lega Pro secondo turno il Crotone accede agli ottavi grazie al rigore realizzato da Gomez al Foggia

Crotone 1

Foggia 0

Marcatori: 32° Gomez (R)

Crotone (4-2-3-1): Sala, Cocetta, Berra, Di Pasquale, Guerra (Groppelli), Calvano (Stronati), Vinicius, Zunno, Sandri (Gallo), Piovanello (Maggio), Gomez. All. Longo

Foggia (3-5-2): Magro, Felicioli (Morelli), Bevilacqua (Fossati), Ilicic, Byar (Garofalo), Buttaro, Agnelli, Castaldi (Minelli), Pazienza, Olivieri (Panico), Winkelmann. All. Rossi

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Ass. Antonio Aletta di Avellino – Giuseppe Minutolo di Messina

Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Recchia di Brindisi

Ammoniti: Buttaro, Pazienza

Angoli: 4 a 2 per il Crotone

Recupero: 1 e 3 minuti

Spettatori: 780 incasso euro 3.080,00

Mister Longo: “abbiamo provato a cambiare pelle pensando anche al campionato. Ho dovuto aspettare i giusti tempi per inserire in un nuovo modulo giocatori bravi ma ancora non pronti per essere protagonisti. A parte queste note è stato un incontro faticoso che volevamo vincere per passare il turno. La coppa Italia ci interessa continuare a giocarla”.

Sarà il Crotone a dover disputare gli ottavi di finale in trasferta con la vincente tra Sorrento vs Trapani. Qualificazione ottenuta dai pitagorici dopo avere sconfitto al secondo turno il Foggia sul terreno dell’Ezio Scida. Evento che ha fatto tornare il sereno in casa pitagorica dopo la delusione per la sconfitta subita in campionato contro la Cavese (seconda consecutiva e quarta stagionale) la precedente giornata. Per il Foggia è stata, invece, una serata ancora amara che fa seguito a quella di venerdì scorso per la sconfitta casalinga contro l’Altamura. La partita ravvicinata alla precedente di campionato e pensando alla prossima ha indotto i rispettivi allenatori ad impiegare chi aveva giocato pochi minuti in precedenza. Mister Longo ha lasciato fuori il portiere Merelli, il difensore Leo e l’esterno Maggio per fare posto a Sala tra i pali, Cocetta difensore destro, Calvano esterno. Mister Rossi ha preferito cambiare i nove/undicesimi della precedente formazione confermando Buttaro e Olivieri.

Calcio d’avvio da parte del Foggia e subito si intravede il ritmo della partita di metà settimana. Occorre arrivare al minuto trentadue per vedere la prima azione in velocità del Crotone degna di una partita di spessore. È Piovanello a concretizzarla al minuto trentuno entrando in area avversaria palla al piede costringendo Castaldi ad atterrarlo. Calcio di rigore trasformato in vantaggio dal bomber Gomez. Nessuna reazione da parte del Foggia che continua a giocare con lo stesso ritmo senza impensierire Sala. Buona la prestazione di Calvano centrocampista. Il minimo svantaggio induce il Foggia ad osare di più nella ripresa e cambia atteggiamento inserendo la doppia punta. Il Crotone controlla bene le offensive degli ospiti senza trascurare di aggredire con buone giocate al minuto sessantasette con Gomez su assist di Stronati e al minuto settantasette con Maggio. Minuto ottantasette Agnelli in solitudine da dentro l’area del Crotone grazia il portiere Sala. Termina con il minimo risultato a favore del Crotone il secondo turno di Coppa Italia tra l’entusiasmo dei pochi spettatori pitagorici. Domenica prossima sarà di nuovo campionato e l’Ezio Scida riapre i cancelli per ospitare Trapani.