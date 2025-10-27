Università di Perugia, il 31 ottobre la Cerimonia di passaggio della Mazza Rettorale e il bilancio di fine mandato

Si terrà giovedì 31 ottobre 2025, alle ore 11:30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia, la Cerimonia di passaggio della Mazza Rettorale e bilancio di fine mandato, un momento solenne che segna la conclusione ufficiale del mandato rettorale e il passaggio di consegne al nuovo Rettore.

L’Ateneo ha comunicato, con Decreto Rettorale n. 2584 del 21 ottobre 2025, la sospensione delle attività didattiche in tutte le sedi universitarie dalle ore 11:30 alle ore 14:00 del giorno della cerimonia. La decisione consentirà a studenti, docenti e personale di partecipare o seguire l’evento istituzionale, simbolo della continuità accademica e della vita democratica dell’Università.

La sospensione riguarda tutte le attività didattiche, salvo diversi accordi tra studenti e docenti per motivate esigenze. Gli studenti sono stati invitati a fare riferimento ai propri insegnanti per eventuali ulteriori informazioni o specifiche organizzative.

La Cerimonia della Mazza Rettorale rappresenta una tradizione di grande valore simbolico per l’Ateneo perugino: la mazza, emblema dell’autorità e della responsabilità accademica, viene consegnata dal Rettore uscente a quello entrante, in un gesto che unisce rito, memoria e futuro.