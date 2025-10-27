Premio Giuseppe Moscati: menzione d’Onore al S.T.V. (CP) Paolo Fedele per l’impegno nella tutela dei diritti umani

Nel corso della XXXVIII Edizione del Premio Prof. Giuseppe Moscati, tenutasi a Carinola, è stata conferita una Menzione d’Onore al Sottotenente di Vascello (Corpo delle Capitanerie di Porto) Paolo Fedele. Il riconoscimento arriva per il suo significativo contributo nella tutela dei diritti umani, in particolare a favore di persone indifese e di chi opera in uniforme.

La motivazione sottolinea la sua “eccezionale capacità di coniugare fermezza professionale e profondo senso etico”, elementi che hanno contraddistinto un servizio svolto con dedizione e umanità. Nel corso della sua carriera, Fedele ha dimostrato un costante impegno nel promuovere e proteggere la dignità di ogni individuo, senza distinzione di etnia, genere, religione o condizione sociale.

Attraverso azioni concrete di prevenzione, tutela e assistenza, il Sottotenente Fedele ha contribuito a rafforzare una cultura istituzionale fondata sul rispetto dei diritti fondamentali, introducendo e sostenendo prassi innovative ispirate all’etica del servizio pubblico.

La Menzione d’Onore rappresenta non solo un attestato di stima personale, ma anche un incoraggiamento a proseguire nell’opera di promozione della dignità umana e dei valori che animano le Istituzioni. Un riconoscimento che premia la coerenza, la sensibilità e il coraggio di chi, come Paolo Fedele, sceglie ogni giorno di servire lo Stato con competenza e profondo senso morale.