Nel 2025 l’Europa celebra i 40 anni di Schengen: con DiscoverEU i diciottenni possono viaggiare gratis nel continente

Nel 2025 ricorrerà il 40° anniversario dell’Accordo di Schengen, la storica intesa che ha dato vita allo spazio europeo di libera circolazione. E quale modo migliore per celebrare questa ricorrenza se non con un viaggio attraverso l’Europa? È proprio questo lo spirito di DiscoverEU, l’iniziativa del programma Erasmus+ che offre ai giovani diciottenni la possibilità di esplorare il continente grazie ad un pass ferroviario gratuito.

La prossima tornata di candidature si terrà dal 30 ottobre al 13 novembre 2025 (fino alle ore 12:00, ora di Bruxelles). Sulla pagina ufficiale di DiscoverEU comparirà il pulsante “Partecipa” che permetterà ai giovani interessati di presentare la propria domanda.

Un viaggio nel cuore dell’Europa

DiscoverEU è molto più di un semplice concorso: è un’esperienza formativa e culturale che invita i ragazzi a conoscere da vicino la diversità europea, le sue città, i paesaggi, le lingue e il patrimonio comune. I vincitori riceveranno un pass di viaggio per spostarsi principalmente in treno – il mezzo più sostenibile per eccellenza – ma con la possibilità di utilizzare altri trasporti nei casi di residenza su isole o in zone remote.

Inoltre, grazie alla carta di sconto DiscoverEU, i partecipanti potranno usufruire di riduzioni su alloggi, musei, attività sportive, trasporti locali e molto altro.

Chi può partecipare

Possono fare domanda tutti i ragazzi e le ragazze nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, cittadini o residenti di uno degli Stati membri dell’Unione europea (inclusi i territori d’oltremare) oppure di uno dei paesi associati a Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

La procedura è semplice: basterà compilare online il modulo di candidatura inserendo i propri dati personali e partecipare a un breve quiz a tema europeo. Chi lo desidera potrà anche candidarsi come gruppo, con un massimo di quattro amici che soddisfino le stesse condizioni di ammissibilità.

I giovani selezionati avranno la possibilità di viaggiare per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni all’interno dell’Unione europea, nel periodo che inizierà il 1° marzo 2026.

Un’occasione per tutti

DiscoverEU è un’iniziativa inclusiva: anche i ragazzi con disabilità o problemi di salute potranno partecipare, ricevendo assistenza personalizzata e supporto logistico per facilitare la loro esperienza di viaggio.

Inoltre, le agenzie nazionali Erasmus+ organizzeranno incontri informativi e momenti di preparazione per favorire lo scambio di esperienze tra i partecipanti, prima della partenza.

Ambasciatori della mobilità europea

Chi partecipa a DiscoverEU diventa automaticamente ambasciatore del progetto, con l’invito a condividere le proprie esperienze sui social media attraverso l’hashtag #DiscoverEU. Alcuni scelgono persino di raccontare il loro viaggio nelle scuole o nelle comunità locali, contribuendo così a diffondere la cultura della mobilità e dell’incontro tra popoli.

L’Europa ti aspetta

Negli anni passati DiscoverEU ha già permesso a decine di migliaia di giovani di vivere la loro prima grande avventura europea, scoprendo capitali e borghi, paesaggi naturali e culture diverse. Ora, con l’anniversario di Schengen alle porte, l’iniziativa assume un significato ancora più profondo: celebrare la libertà di viaggiare, incontrarsi e sentirsi parte di un’unica Europa.

Le schede informative e le storie delle edizioni precedenti sono disponibili sul sito ufficiale DiscoverEU, dove a fine ottobre sarà possibile candidarsi.

L’Europa ti aspetta. Fai il primo passo.