Augusto Rossi (Team Vannacci Perugia): “Insieme alla Lega, con spirito nuovo e inclusivo, pronti a riconquistare i comuni umbri”

Serata partecipata e ricca di contenuti quella di ieri in Umbria, dove davanti a una settantina di persone si è tenuto l’incontro dei team Vannacci dell’Umbria, realtà che continua a crescere in tutta Italia con oltre 170 gruppi attivi e più di 5.000 iscritti.

A sottolineare la volontà di collaborare con la Lega e di lavorare sul territorio con un approccio nuovo e inclusivo è stato Augusto Rossi, Team Vannacci Perugia, che ha dichiarato: “Insieme alla Lega, con spirito nuovo ed inclusivo, siamo pronti a riconquistare l’Umbria e i suoi comuni”.

Durante la serata sono stati affrontati temi politici e sociali di grande attualità, con un focus sull’organizzazione e sulle attività dei team Vannacci.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Generale Roberto Vannacci per il suo puntuale e prezioso intervento, e a Cristiano Romani, vice presidente nazionale del movimento Il mondo al contrario, che ha illustrato con competenza la missione e l’azione dei team in tutta Italia.

Particolarmente apprezzati anche i contributi di Simone Pillon e della giornalista d’inchiesta Angela Camuso, volto noto del programma televisivo Fuori dal coro.

Riconoscenza è stata espressa anche al segretario regionale della Lega, on. Riccardo Augusto Marchetti, per la disponibilità e l’apertura dimostrate nei confronti dei team Vannacci: un gesto definito “sincero e particolarmente apprezzato”, che apre la strada a una collaborazione più ampia sul piano politico e territoriale.

Un ringraziamento infine a Luca Valigi, responsabile del team Arditi, e a Roberto Pierotti, del team Il guerriero del Subasio di Assisi, per la collaborazione e l’impegno nell’organizzazione dell’incontro.

L’evento si è concluso con un messaggio di unità e partecipazione: la convinzione condivisa che solo unendo energie, competenze e visioni diverse, ma complementari, si possa restituire all’Umbria un ruolo centrale nel panorama politico nazionale.