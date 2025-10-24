Calabria, orgoglio del mare e dell’Italia: l’USIM esalta il coraggio e la dedizione della Guardia Costiera guidata dal Contrammiraglio Sciarrone

di USIM *

Il tour sindacale dell’USIM presso diversi Comandi della Calabria ha confermato il grande capitale umano che opera con dedizione in questo territorio, nonché l’eccellente guida del Direttore Marittimo, Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone.

La Calabria rappresenta una Regione complessa dal punto di vista operativo, per la molteplicità delle attività che coinvolgono quotidianamente la Guardia Costiera. In prima linea, il fenomeno migratorio: un impegno costante sostenuto da colleghi infaticabili che, con altissimo spirito di servizio e straordinaria professionalità, affrontano situazioni difficili anche a oltre cento miglia dalle coste calabresi, dove spesso vengono soccorse imbarcazioni di fortuna cariche di persone in cerca di salvezza.

Non meno rilevante è il grande sforzo che la Guardia Costiera calabrese sta portando avanti negli ultimi anni nella tutela dell’ambiente e nella lotta agli scarichi abusivi che minacciano la purezza dei mari cristallini della Regione. Impegni molteplici e risorse limitate, ma la capacità di comando del Contrammiraglio Sciarrone e la dedizione degli uomini e delle donne al suo fianco permettono di raggiungere risultati di assoluta eccellenza.

Come Associazione Sindacale, l’USIM si impegnerà a promuovere iniziative volte a sensibilizzare la politica e le istituzioni per il miglioramento delle condizioni di questi “piccoli eroi del quotidiano”. Tra le priorità, la gratuità dei trasporti regionali — ambito in cui il Governatore Roberto Occhiuto ha già dimostrato particolare attenzione verso la “casa dei militari” — e il miglioramento della condizione abitativa delle famiglie attraverso la messa a disposizione di alloggi adeguati ai bisogni reali.

Altro tema fondamentale è l’ampliamento delle piante organiche dei Comandi, da realizzarsi tramite interventi legislativi che tengano conto delle esigenze nazionali, ma che diano particolare attenzione alle carenze di personale nel Sud, nelle isole e, in particolare, in Calabria.

Un rafforzamento dell’organico non solo garantirebbe una più efficace risposta operativa sul territorio, ma contribuirebbe anche al miglioramento del benessere del personale nella propria sfera privata, riducendo carichi di lavoro e stress, e favorendo un migliore equilibrio tra vita professionale e familiare.

L’USIM continuerà con determinazione in questa opera certosina di supporto all’Amministrazione, che necessita del sostegno incondizionato della politica — unica titolare della strategia per il futuro del Paese e garante dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi ogni giorno li serve.

Grazie Calabria, e grazie alla straordinaria Guardia Costiera Calabrese.

