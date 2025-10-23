Premiata la Dott.ssa Demurtas critico d’arte e Pres. dell’Ass. Fior di Loto

Vibo Valentia – Dottoressa Demurtas, abbiamo saputo di questo premio, ci può dare delle delucidazioni in merito ; Il 22 Novembre a Modena riceverò il Premio Internazionale d’Eccellenza “Sergio Camellini” presso il Salone d’Onore dell’Accademia Militare .. Volevo dedicare questo premio a tutti quelli che in questi anni hanno collaborato con me, ai vecchi amici che da oltre 20 anni mi sono vicini ed organizzano insieme a me eventi di grande interesse. Grazie alla mia instancabile direttrice artistica Caterina Rizzo, alla vice presidente della nostra “ Associazione Fior di Loto “ Corso Cristina e al coordinatore eventi Rino Lo Giacco. Tutti loro hanno contribuito a dare lustro ai nostri cataloghi e alle nostre antologie e li hanno proposti a personalità di rilievo, lo dedico anche a chi ha operato per rendere importante le nostre collettive d’arte, gli eventi di presentazione e le mostre. A chi continua ad essere presente anno dopo anno mentre si cresce e si invecchia insieme!

“ Il Premio Sergio Camellini “, istituito per onorare la memoria del poeta, psicologo e umanista modenese, rappresenta un momento di alto riconoscimento nel panorama culturale nazionale e internazionale. Nato con l’intento di valorizzare personalità che si distinguono per meriti artistici, letterari, scientifici e sociali, il premio vuole sottolineare i valori che hanno guidato la vita e l’opera di Camellini: sensibilità, ricerca interiore, impegno civile e amore per la bellezza.

Durante la cerimonia ufficiale, la commissione giudicatrice conferirà il prestigioso riconoscimento a figure di rilievo che, attraverso il loro talento e la loro dedizione, hanno saputo lasciare un’impronta significativa nella società contemporanea. Gli insigniti del Premio Sergio Camellini di quest’anno sono:

INSIGNITI ALLA CARRIERA e ALLA CULTURA

Sen. Vincenza Rando: Avvocato; Senatrice della Repubblica (XIX legislatura). Anna Maria Lombardi, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Filosofa, Psicologa, Psicoterapeuta, l’Autrice e poetessa Sonia Demurtas: Scrittrice/poetessa, curatrice di eventi, presidente associazione culturale Fior di Loto e critica letteraria. Anna Giada Altomare: Imprenditrice editoriale / Founder & CEO di Another Coffee Stories. su VerbumlandiArtAps, tutti i nomi delle eccellenze premiate. https://www.instagram.com/p/DQJx5KtDB44/?igsh=bWs3cDB3Y21pM2pz

Rino Logiacco