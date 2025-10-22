Napoli, Conte dopo il 6-2 col PSV: “Serve umiltà e unità, Napoli non va presa in giro”

Dopo il pesante 6-2 subito in casa del PSV Eindhoven, Antonio Conte non ha risparmiato parole dure in conferenza stampa, rivolgendo un monito chiaro alla squadra e ai tifosi. “Dobbiamo fare un bagno di umiltà, ve lo sto dicendo da tempo. Qualcuno a Napoli butta fumo e alla piazza bisogna dire sempre la verità”, ha esordito l’allenatore, mostrando frustrazione e voglia di rivalsa.

Conte ha sottolineato l’importanza di ritrovare compattezza e dedizione: “I vecchi e i nuovi devono alzare i giri. Se vogliamo costruire qualcosa che possa rendere orgogliosa Napoli, dobbiamo tornare all’anno scorso, dove contava solo il bene della squadra. Il bene del singolo non serve a niente. Napoli e i napoletani non devono essere presi in giro”.

Il tecnico ha anche parlato delle scelte di mercato e della rosa: “Qualche decisione in estate è stata sbagliata. Nove giocatori nuovi sono stati troppi. Dobbiamo dare tempo e pazienza, far entrare i nuovi nei meccanismi dello spogliatoio, e i veterani devono rimettersi in gioco. Lo spogliatoio lo vivo ogni giorno, perciò dico certe cose: non ci dobbiamo disperare, dobbiamo lavorare per creare l’alchimia dell’anno scorso”.

Nonostante la sconfitta pesante, Conte non intende cambiare filosofia di gioco in vista del prossimo impegno con l’Inter. “Tatticamente l’equilibrio trovato è il migliore possibile. Avere due esterni molto offensivi non dà stabilità, e non credo sia giusto sacrificare un centrocampista. Il bravo allenatore mette i migliori undici in campo creando la giusta alchimia”, ha chiarito.

Dal club, intanto, un messaggio ai tifosi: “Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto. Tutti insieme per rialzarci subito!”, pubblicato sull’account ufficiale Twitter del Napoli.