In Italia torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora questo fine settimana

Questo fine settimana, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, l’Italia tornerà all’ora solare. Alle 3:00 di domenica le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, riportandole alle 2:00, con un effetto immediato di un’ora in più di sonno per tutti.

Il cambio comporterà giornate leggermente più corte, con il sole che tramonterà prima, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro. Gli esperti ricordano di prestare attenzione agli spostamenti e di regolare orologi, smartphone e dispositivi elettronici non aggiornati automaticamente.

L’ora solare resterà in vigore fino alla notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2026, quando tornerà l’ora legale. Il passaggio annuale tra ora legale e solare continua a suscitare dibattiti sull’impatto su salute, economia ed efficienza energetica, ma al momento non sono previste modifiche normative in Italia.