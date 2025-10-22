Fastweb: risolto disservizio, rete fissa pienamente operativa

Fastweb informa che il disservizio che ha interessato la rete fissa nella mattina del 22 ottobre è stato risolto.

L’evento è stato causato da un problema di risoluzione DNS, che ha temporaneamente impedito l’accesso ad alcuni servizi e siti web. I tecnici si sono attivati tempestivamente per la risoluzione del problema mettendo in campo tutte le misure di mitigazione necessarie per ripristinare la piena operatività.

Già alle 14:00, la maggior parte dei clienti aveva visto i propri servizi di connettività fissa tornare a funzionare regolarmente.

Una parte limitata dei sistemi interni ha richiesto interventi aggiuntivi, ora in fase di completamento.

Fastweb si scusa per il disagio arrecato e conferma il proprio impegno nel garantire la massima affidabilità e continuità dei servizi.