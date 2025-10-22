Disservizi alla rete Fastweb+Vodafone: blackout del Wi-Fi fisso in tutta Italia

Mattinata difficile per gli utenti Fastweb+Vodafone. Dalle prime ore di oggi, la rete Wi-Fi fissa dell’operatore risulta non disponibile in numerose città italiane, da Milano a Roma, da Genova a Bari.

Contattata da Italian Tech, l’azienda ha confermato il problema: «È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile».

Secondo i dati del portale Downdetector.it, le segnalazioni hanno superato quota 35.000 in poche ore, concentrate intorno alle 10 del mattino. Al momento, la società non ha fornito indicazioni sulla natura del guasto né sui tempi di risoluzione. In una nota diffusa online, si legge: «Fastweb+Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori».

Fastweb, oggi parte del gruppo svizzero Swisscom, conta 3,4 milioni di clienti su rete fissa e 3,9 milioni su rete mobile. Dopo l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, il nuovo marchio risultante dalla fusione è Fastweb+Vodafone, che rappresenta uno dei principali operatori di telecomunicazioni nel Paese.

Il disservizio arriva a due giorni di distanza da un altro blocco su scala globale: quello di Amazon Web Services (AWS), che aveva mandato in tilt migliaia di app e piattaforme digitali in tutto il mondo.

L’attesa ora è per il completo ripristino della rete e per conoscere le cause del blackout che ha lasciato offline, per ore, utenti privati e aziende in tutta Italia.