Palermo, il Teatro Massimo apre la Stagione 2025-2026 con Aleko e Pagliacci

Il Teatro Massimo di Palermo inaugura venerdì 21 novembre 2025 alle 19:00 la Stagione 2025-2026 con un dittico d’opera che mette a confronto il verismo russo e quello italiano: Aleko di Sergej Rachmaninov e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Le due opere, composte a un anno di distanza l’una dall’altra, condividono l’intensità dell’atto unico e affrontano temi universali legati alla natura umana, come gelosia, violenza e femminicidio, annullando la distanza tra finzione teatrale e realtà contemporanea.

La direzione musicale è affidata al Maestro Francesco Lanzillotta, che torna sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo. La regia è firmata da Silvia Paoli, al debutto a Palermo, che mette in dialogo le due vicende indagando la ricerca della libertà, la verità nascosta e il dramma dei rapporti umani.

Sul palco un cast internazionale di rilievo: il tenore Brian Jagde interpreta Canio, il soprano Carólina Lopez Moreno veste i panni di Zemfira/Nedda e il baritono azero Elchin Azizov interpreta Aleko/Tonio. Il cast alternativo comprende Federico Longhi, Tetiana Miyus e Ivan Magrì. Completano la compagnia Pavel Kolgatin, Petar Naydenov, Gustavo Castillo e Matteo Mezzaro.

Il team creativo include Eleonora De Leo (scene), Ilaria Ariemme (costumi), Fiammetta Baldiserri e Marcello Lumaca (lighting design), Daisy Randall – Phillips (coreografie). L’apertura di stagione coinvolge tutte le compagini della Fondazione: Coro, Coro di voci bianche, Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro Massimo, con il Maestro del Coro Salvatore Punturo e il Direttore del Corpo di Ballo Jean-Sébastien Colau.

Le repliche sono previste per il 22, 23, 25, 26 e 27 novembre. Informazioni e biglietti su Teatro Massimo Palermo.