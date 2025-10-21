Molfetta e Barletta: maxi operazione contro la pesca illegale dei datteri di mare, 25 arresti

La Segreteria Nazionale USIM ha espresso il proprio plauso ai colleghi della Capitaneria di Porto di Molfetta, guidati dal Capitano di Fregata Raffaele Muscariello, e al Direttore Marittimo della Puglia, Contrammiraglio Donato De Carolis, per l’operazione di polizia marina conclusa questa mattina. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, l’azione ha smantellato un’organizzazione criminale operante tra Molfetta e Barletta, dedita alla pesca e alla vendita illegale dei Datteri di Mare, una specie protetta la cui cattura provoca danni irreversibili al fondale marino.

L’operazione ha portato all’arresto di 25 persone, mentre altre 10 sono state sottoposte agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, 3 a obblighi di dimora e 11 a divieti di dimora e di esercitare attività di impresa. Sequestrati complessivamente dieci beni, tra cui immobili utilizzati per la vendita dei prodotti e natanti impiegati nella pesca illegale.

La brillante operazione rappresenta un importante passo nella tutela delle risorse marine e nella lotta contro il commercio illecito di specie protette.