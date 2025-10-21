Coderno di Sedegliano: il Centro Studi Turoldo tra arte, poesia e formazione

Un autunno di iniziative per riscoprire la voce e l’attualità di Padre David Maria Turoldo

Un autunno denso di appuntamenti culturali per il Centro Studi Padre David Maria Turoldo di Coderno di Sedegliano, impegnato a mantenere viva la lezione poetica, spirituale e civile del grande frate-poeta friulano attraverso linguaggi diversi: dalla formazione all’arte, dalla poesia al cinema.

Si è da poco concluso il corso di formazione per docenti e appassionati “Padre Turoldo negli anni Santi e nell’arte”, che ha registrato 42 iscritti. Tra i relatori Marco Roncalli, don Federico Grosso e Susi Del Pin, che hanno guidato un percorso di approfondimento sull’attualità del pensiero turoldiano tra spiritualità, storia e arte.

Accanto alla formazione, il Centro promuove anche due concorsi nazionali dedicati all’espressione artistica e alla creatività ispirata a Turoldo.

Il primo, “Parole Vive. Raccontare Turoldo”, è un concorso per cortometraggi aperto a tutti, senza limiti di età o nazionalità. I partecipanti dovranno realizzare un video di 1–3 minuti partendo da un audio della voce di Padre Turoldo fornito dal Centro Studi.

La scadenza per l’invio dei filmati è fissata al 31 gennaio 2026, con un premio di 500 euro e la premiazione in primavera 2026 al Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano.

Il secondo, “Disegna… il sogno del mondo!”, è rivolto alle scuole secondarie di primo grado e invita gli studenti a rappresentare, attraverso il linguaggio visivo, i temi di pace, fraternità, speranza e cura del creato ispirati alla poesia Canta il sogno del mondo.

Le opere dovranno essere consegnate entro il 28 febbraio 2026, e le migliori saranno esposte in una mostra pubblica presso la Casa Natale di Padre Turoldo a Coderno.

A completare il calendario autunnale, mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18.30, il Centro ospiterà la presentazione del volume Le Madonne vestite del Friuli di Paola Treppo (Chiandetti Editore), con accompagnamento musicale dell’Ensemble Legato Allegro.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Musicale e Culturale Armonie APS e il Comune di Sedegliano, unisce arte, devozione popolare e ricerca estetica nel segno del dialogo tra fede e bellezza, tanto caro a Padre Turoldo.

📧 [email protected]

🌐 www.centrostudituroldo.it