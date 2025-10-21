21 ottobre, il mondo celebra il “Back to the Future Day”: la DeLorean torna a far sognare i fan

Oggi non è un giorno qualunque per gli appassionati di cinema. È il 21 ottobre, data simbolo per milioni di fan di Ritorno al futuro, che coincide con l’arrivo di Marty McFly e Doc Brown nel futuro immaginato da Robert Zemeckis. Era il 21 ottobre 2015 quando, a bordo della leggendaria DeLorean, i due protagonisti approdavano in un mondo pieno di invenzioni visionarie.

Nel 2025, a quarant’anni dall’uscita del primo film, l’entusiasmo non si è affievolito. Cinema e piattaforme streaming in tutto il mondo dedicano la giornata al Back to the Future Day con proiezioni, maratone e raduni di fan, molti dei quali si presentano vestiti come i personaggi della trilogia.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd, interpreti indimenticabili di Marty e Doc, hanno celebrato l’anniversario con un messaggio condiviso sui social:

“Il tempo vola più veloce di quanto immaginiamo… ma la DeLorean è sempre pronta a portarci dove vogliamo sognare”

Anche quest’anno i social network si sono riempiti di meme, citazioni e fotografie a tema, rilanciando l’hashtag #BackToTheFutureDay. La saga ideata da Zemeckis e prodotta da Steven Spielberg continua a rappresentare un punto di riferimento della cultura pop mondiale, capace di attraversare le generazioni con il suo equilibrio di ironia, avventura e fantasia.

A quarant’anni dal suo debutto, Ritorno al futuro rimane una riflessione leggera ma profonda sul tempo e sul desiderio di cambiare il proprio destino. Una storia che, ancora oggi, ricorda a tutti che il futuro non è scritto, ma può essere costruito – con coraggio, ingegno e una buona dose di immaginazione.

Come direbbe Doc Brown: “Strade? Dove andiamo noi non servono strade”