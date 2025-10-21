City Vision Score 2025, Trento città più intelligente del Nord

Trento è stata premiata come città più intelligente del Nord nell’edizione 2025 del City Vision Score, il riconoscimento che valuta la capacità dei comuni italiani di adottare soluzioni digitali e innovative. Il premio, nella categoria “Grandi Comuni Nord” riservata alle città con oltre 100 mila abitanti, è stato ritirato oggi a Padova dall’assessore all’innovazione Andreas Fernandez in occasione degli Stati Generali delle Città Intelligenti.

“Quando si pensa alle città intelligenti si immagina spesso una città tecnologica e digitale – ha spiegato Fernandez –. Per me, una città intelligente è prima di tutto una città che funziona, perché sa dare risposte concrete ai bisogni e ai desideri dei cittadini.”

Il City Vision Score, curato da Blum e Prokalos, analizza quasi ottomila comuni italiani attraverso trenta indicatori che coprono sei dimensioni fondamentali: governance, economia, ambiente, qualità della vita, mobilità e capitale umano. I dati, provenienti da fonti pubbliche istituzionali, sono stati elaborati in modalità open data per restituire una fotografia completa della trasformazione “smart” del Paese.

Nell’edizione 2025, Trento si conferma tra le città più avanzate d’Italia, risultando prima tra i capoluoghi del Nord-Est e seconda a livello nazionale, subito dopo Bologna. Il premio riconosce una visione amministrativa orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità dei servizi, con una governance efficiente e trasparente, politiche di mobilità sostenibile e una rete ciclabile capillare, oltre a un ambiente urbano attento al benessere dei cittadini.

Il rapporto evidenzia anche l’eccellenza del territorio trentino: nella categoria borghi fino a 2.000 abitanti, il Nord vede il podio occupato da Spormaggiore, Andalo e Stenico, mentre nella categoria piccoli comuni spiccano Villa Lagarina e Badia (provincia di Bolzano), rispettivamente al primo e secondo posto.

L’indagine nazionale conferma la leadership del Nord-Est e la crescita del Centro Italia, con un numero crescente di comuni virtuosi. Permane il divario con il Sud, ma emergono esperienze positive anche nei contesti più piccoli e periferici. A livello assoluto, il primo posto va a Bologna, grazie a risultati eccellenti nella smart economy e nella mobilità sostenibile, seguita da Trento e da Ferrara, con Bolzano al quattordicesimo posto.