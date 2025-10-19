Tragedia a Foligno: uomo di 44 anni muore ribaltandosi con il trattore

Dramma domenica mattina in località Liè, nel comune di Foligno, dove un uomo di 44 anni è morto in un incidente con il proprio trattore. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo stava lavorando su un terreno agricolo di famiglia quando il mezzo si è ribaltato, causando il decesso sul posto.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Non sono disponibili immagini dell’incidente.

Secondo quanto chiarito dalle autorità, l’episodio non rientra tra gli incidenti sul lavoro. Dopo l’autorizzazione del magistrato, il corpo è stato recuperato e al momento è in corso il recupero del trattore, senza alcun provvedimento di sequestro.