RVS presenta “Pit Stop”: la Calabria in prima fila ogni mattina

Da lunedì 20 ottobre spazio al nuovo morning show di Radio Valentina Soverato: “Pit Stop”, un appuntamento quotidiano di informazione e attualità che promette di rendere il risveglio dei calabresi più dinamico e coinvolgente.

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 9:00, Antonella Scalzi guiderà gli ascoltatori attraverso notizie, storie e voci dal territorio, con approfondimenti e confronti sui temi che contano davvero per la Calabria.

La prima puntata sarà arricchita da ospiti d’eccezione: Ada Lisa Florio, presidente di AIRC Calabria, e Francesco Abbonante, coordinatore della Breast Unit dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro.

Il programma è disponibile in FM sulle frequenze 96.1 e 100.6, sul sito web www.radiovalentina.com e tramite l’app gratuita “RVS”, scaricabile dagli store Apple e Android.

“Pit Stop” si propone come la sosta ideale per iniziare la giornata informati e con il pieno di energia: trenta minuti per conoscere, riflettere e restare aggiornati su tutto ciò che accade in Calabria.