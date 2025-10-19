Melodie Italiane, anno 61 domenica 19 ottobre 2025: in diretta su WGBB Radio con Attilio Carbone e ospiti speciali
Alle 15 ora di New York (le 21 in Italia) prende il via la 61ª edizione di Melodie Italiane, la storica trasmissione condotta da Attilio Carbone in diretta su WGBB Radio fino alle 18 locali (le 24 in Italia).
Il programma, da sempre un punto di riferimento per la comunità italiana negli Stati Uniti, ospiterà oggi numerosi protagonisti del panorama musicale e culturale. Tra gli appuntamenti più attesi segnaliamo alle 21:30 il talento musicale Samuele Leto da Crotone, seguito alle 22 dal professor Pino Cinquegrana. Alle 22:15 si parlerà del Columbus International Award recentemente assegnato ad Attilio Carbone, mentre alle 22:30 Massimo Martire di Canale Italia farà il suo esordio nella trasmissione newyorkese con uno speciale sulla musica, in coincidenza con il suo compleanno.
Non mancheranno inoltre i consueti interventi del dottor Pasquale Nestico di Filitalia International e del dottor Domenico Pratico, insieme a tanti altri contributi dedicati all’italianità e alla cultura italiana.
Gli ascoltatori possono già anticiparsi che la prossima settimana la trasmissione prevede un collegamento dal Canada, precisamente da Vancouver, con l’italiano Augusto Oriani (Augusto Ori Maitre Bra) per parlare di vino, di ONAV.it e di altre eccellenze italiane.
Un appuntamento internazionale imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura italiana.