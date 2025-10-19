Gatti in aeroporto a Napoli: come garantire sicurezza e benessere degli animali tra i passeggeri

All’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, non sono solo le persone a transitare ogni giorno, ma anche numerosi animali domestici, in particolare i gatti, che viaggiano con i loro proprietari verso mete nazionali e internazionali. Negli ultimi mesi, il numero di felini in transito è aumentato visibilmente, complice la crescente propensione a portare con sé i propri animali anche in vacanza. Questo fenomeno ha spinto le autorità aeroportuali a prendere provvedimenti per garantire la sicurezza, il benessere degli animali e l’armonia tra passeggeri.

Il passaggio di gatti in aeroporto richiede una serie di accorgimenti fondamentali, sia da parte dei viaggiatori che da parte della gestione aeroportuale. Il primo aspetto riguarda il trasporto: i gatti devono essere custoditi in appositi trasportini omologati, ben ventilati e sufficientemente spaziosi per consentire all’animale di muoversi. È fondamentale che il trasportino sia chiuso in modo sicuro, per evitare fughe accidentali, che in un ambiente complesso come un terminal aeroportuale potrebbero avere conseguenze gravi.

Una delle problematiche più frequenti, infatti, è rappresentata proprio dalle fughe accidentali. Nei mesi scorsi si sono registrati alcuni casi di gatti smarriti durante i controlli di sicurezza o nella fase di imbarco. In uno di questi episodi, un felino è riuscito a uscire dal trasportino mentre il proprietario stava attraversando i varchi di sicurezza, creando momenti di panico tra i presenti e rallentando le operazioni di controllo. Fortunatamente, l’animale è stato recuperato dopo alcune ore grazie all’intervento del personale aeroportuale e dell’ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali.

Per evitare simili incidenti, la direzione dell’aeroporto di Napoli ha intensificato la collaborazione con le compagnie aeree e con le associazioni animaliste, allo scopo di sensibilizzare i viaggiatori e offrire indicazioni chiare e accessibili. All’interno dello scalo, sono stati affissi manifesti informativi e distribuiti volantini che illustrano le regole da seguire per il trasporto di animali domestici. Inoltre, è stato avviato un servizio di assistenza per i viaggiatori che viaggiano con animali, con personale formato per fornire supporto e rispondere alle domande più frequenti.

Un altro accorgimento importante è quello legato all’alimentazione e all’idratazione del gatto prima del viaggio. Gli esperti consigliano di evitare pasti abbondanti prima della partenza, per prevenire nausea o malesseri durante il volo. È invece essenziale garantire sempre la disponibilità di acqua fresca, soprattutto nei mesi estivi, quando le temperature in aeroporto possono diventare elevate. Per i voli più lunghi, i veterinari suggeriscono l’utilizzo di feromoni sintetici o altri prodotti calmanti, ma sempre previa consultazione con un professionista.

Anche l’ambiente aeroportuale si sta adeguando. Alcune aree di sosta, come le sale d’attesa e le zone check-in, sono ora dotate di spazi più accoglienti per chi viaggia con animali, con pavimenti antiscivolo e zone d’ombra. Inoltre, è in fase di valutazione l’introduzione di una “pet area” protetta, dove cani e gatti possano sostare temporaneamente in attesa dell’imbarco.

In definitiva, viaggiare con un gatto all’aeroporto di Napoli è sempre più sicuro, ma resta fondamentale la collaborazione dei proprietari. Preparare l’animale al viaggio, seguire le regole di sicurezza e prestare attenzione ai segnali di stress del proprio compagno a quattro zampe sono comportamenti indispensabili per un’esperienza serena e senza imprevisti.