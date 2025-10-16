Rachele, farfalla di luce: la città di Vibo si stringe al ricordo e alla speranza

Emozione e impegno alla cerimonia in memoria di Rachele Nardo: la comunità vibonese si stringe attorno alla famiglia e all’Associazione LL FF ODV

Un anno dopo la dolorosa perdita della giovane Rachele Nardo, la sua memoria continua a illuminare la città di Vibo Valentia, trasformando il lutto in impegno e speranza. Domenico Nardo e la moglie Maristella Fatiga hanno scelto di ricordare la figlia al Liceo “Vito Capialbi”, la scuola che Rachele aveva frequentato, attraverso una cerimonia intensa e partecipata, simbolo della forza di un padre e di una famiglia che hanno trovato nella fede e nella solidarietà la spinta per guardare avanti. La foto di copertina di questo servizio è dedicata a Domenico, autentico testimone di resilienza e messaggi positivi.

Una cerimonia di arte e memoria

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Rachele Nardo LL FF ODV in collaborazione con il Liceo Capialbi, ha celebrato la giovane attraverso le arti che amava: danza, musica, canto e poesia. Più di un momento di ricordo, la cerimonia è stata un vero atto di responsabilità educativa e culturale, coinvolgendo studenti, docenti e istituzioni cittadine.

Apertura nel segno della gratitudine

Il Dirigente Scolastico Ing. Antonello Scalamandrè ha ricordato Rachele come alunna e giovane donna sensibile e appassionata. Ha sottolineato il ruolo della famiglia Nardo, sempre presente e propositiva, e ha auspicato una crescita costante dell’Associazione, vero presidio di sostegno per i giovani.

Il sostegno delle istituzioni

Il Sindaco di Vibo Valentia, dott. Enzo Romeo, ha definito la famiglia Nardo e l’Associazione “orgoglio cittadino”, assicurando il sostegno dell’amministrazione. L’Assessore alla Cultura Avv. Stefano Soriano ha evidenziato il valore culturale e umano dell’iniziativa, mentre rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo ecclesiastico, tra cui Don Giuseppe Gagliano, hanno partecipato alla cerimonia a testimonianza dell’unità della comunità.

Il cuore della cerimonia: la voce di Domenico Nardo

Domenico Nardo ha rivolto un commosso saluto, incarnando il ponte tra il dolore personale e l’impegno collettivo. Il suo intervento ha trasmesso il senso profondo della LL FF ODV: trasformare la memoria in azione e il lutto in speranza.

Arte e spiritualità: momenti sacri di danza e poesia

Il prof. Giuseppe Cinquegrana, antropologo e conduttore della cerimonia, ha guidato i presenti nei momenti artistici, definendoli “sacri”. La classe III del corso coreutico ha aperto con un balletto sulle note di “Nessun grado di separazione”, evocando la purezza e la leggerezza delle anime dei defunti. Nel finale, le ballerine hanno preso per mano Domenico Nardo, appoggiando la testa sulle sue spalle mentre sullo schermo compariva l’immagine di Rachele.

La poesia “Gocce di un passato”, scritta dalla stessa Rachele, è stata declamata da Ilde Lico, seguita da composizioni di Caterina Landro, Rosa Veneziano, Michele Petullà e Giuseppe Cinquegrana, costruendo un mosaico di memoria e affetto.

Musica e danza per un messaggio di speranza

Il balletto della classe IV, coreografato dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, ha emozionato il pubblico con “Il mio canto libero”. Le esecuzioni musicali dal vivo di studenti e solisti hanno creato un connubio perfetto tra musica e danza, trasformando la cerimonia in un’esperienza artistica e spirituale intensa.

Il lascito culturale di Rachele

Commovente il collegamento video con il M° Paolo Totti, che ha ricordato il concerto del 2 maggio 2025 con 80 flauti dedicato a Rachele. L’evento ha portato all’istituzione di un corso di flauto con oltre 160 iscrizioni, un’eredità culturale e spirituale concreta che continuerà nel prossimo concerto di maggio 2026.

Premio “Libera, Leggera, Forte, Felice”

Durante la cerimonia è stato presentato il Premio di danza LL FF, che diventerà un appuntamento annuale per celebrare l’arte e la resilienza nel nome di Rachele. L’evento è stato trasmesso in diretta sul gruppo Facebook Politicamente scorretto.