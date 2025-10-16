Orban commenta l’incontro Trump-Putin: “Una grande notizia per i popoli amanti della pace”

“L’incontro programmato tra i presidenti americano e russo è una grande notizia per i popoli amanti della pace in tutto il mondo. Siamo pronti!” Lo scrive in un tweet il primo ministro ungherese Viktor Orban, commentando l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin che si terrà a Budapest dedicato al conflitto in Ucraina.

Orban ha sottolineato l’importanza del dialogo internazionale e della diplomazia per favorire la stabilità globale, evidenziando come l’appuntamento tra i due leader rappresenti un segnale positivo per la comunità internazionale.