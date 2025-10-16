Crotone, per il segretario provinciale del Pd, Leo Barberio, insufficienti i finanziamenti per il miglioramento della viabilità interpoderale

È stata pubblicata la graduatoria relativa ai finanziamenti per il miglioramento della viabilità interpoderale. Un bando che, sulla carta, dovrebbe sostenere i territori agricoli, ma che nella realtà assegna appena 150 mila euro a ciascun comune beneficiario — 279 in tutta la Calabria su 404 totali – afferma Leo Barberio.

Una cifra che, di fatto, non consente alcun intervento strutturale: con 150 mila euro si potranno realizzare solo piccoli tratti di strada, del tutto insufficienti rispetto alle gravi carenze infrastrutturali che penalizzano da anni i nostri agricoltori e le aree interne della regione.

Nonostante ciò, assistiamo in questi giorni a un susseguirsi di post e comunicati stampa di amministrazioni locali che esaltano l’arrivo dei fondi, trasformando un intervento simbolico in una grande operazione propagandistica.

La verità è che in una regione che vive di agricoltura, questo tipo di finanziamenti non risolve nulla: servono risorse vere, programmazione e una strategia complessiva per rilanciare le nostre campagne e le vie di collegamento rurali.

Ancora più grave è il silenzio dei sindaci e delle istituzioni locali di fronte ai tagli che il governo nazionale — lo stesso “amico” del presidente Occhiuto e dell’assessore Gallo — ha inflitto alla viabilità provinciale, sottraendo milioni di euro indispensabili per la manutenzione delle nostre strade.

Mi auguro – continua Barberio – che gli agricoltori e i cittadini calabresi non si lascino ingannare da questa propaganda di facciata. La Calabria non ha bisogno di passerelle o piccoli annunci, ma di investimenti veri, trasparenza e rispetto per chi ogni giorno lavora per far vivere la nostra terra.