A Foligno scoperta autofficina abusiva: multa e sequestro attrezzature

La Polizia Provinciale di Perugia ha scoperto un’autofficina completamente abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione, nel corso di un controllo mirato nel territorio comunale.

Gli agenti hanno identificato il titolare dell’attività, un uomo di 26 anni residente a Foligno, sorpreso mentre era intento a smontare e montare parti di un veicolo all’interno del garage. Durante l’ispezione, nel capannone sono stati rinvenuti numerosi veicoli privi di componenti meccaniche e attrezzature professionali, tra cui un sollevatore manuale idraulico, un carrello porta attrezzi con cassetti, una scatola di chiavi inglesi, due saldatrici (una a filo e una a elettrodi) e un cavalletto porta motore.

L’attività abusiva è stata individuata grazie a una serie di controlli che hanno permesso di risalire al capannone in cui l’uomo operava senza alcuna autorizzazione. Al momento dell’accesso degli agenti, il 26enne stava trattando alcune parti meccaniche di un veicolo.

A seguito della scoperta, la Polizia Provinciale ha applicato una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro e ha proceduto al sequestro delle attrezzature rinvenute. Tutto è stato segnalato alla Camera di Commercio dell’Umbria, autorità competente per la materia.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto delle attività abusive, a tutela della sicurezza dei cittadini e della regolarità del settore commerciale.