Attilio Carbone riceverà a New York il Columbus International Award 2025

L’annuncio in esclusiva durante una diretta tra Italia e Stati Uniti con Antonio Nesci e Tomas Bellotto ospiti di Domenico Nardo

Sarà Attilio Carbone, storico conduttore del programma Melodie Italiane su WGBB Radio New York, a ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi della prossima edizione del Columbus International Award, in programma il 14 ottobre 2025 presso la Saint Patrick’s Old Cathedral School di New York. L’onorificenza arriva nel momento in cui l’italoamericano festeggia 61 anni di carriera radiofonica negli Stati Uniti, un traguardo che lo consacra come voce simbolo della comunità italiana oltreoceano.

L’annuncio è stato dato in esclusiva nel corso di una trasmissione speciale in simultanea tra Melodie Italiane su WGBB Radio New York e Politicamente Scorretto su Radio Onda Verde di Vibo Valentia.

Ospiti del programma, condotto da Domenico Nardo, sono stati Antonio Nesci, editore del Gruppo LaPrimaPagina.it, collegato da Perugia, e Tomas Bellotto dell’Associazione Il Sorriso di Marco, collegato da Padova. Una diretta in contemporanea tra Italia e Stati Uniti che ha voluto celebrare la forza della comunicazione come ponte tra le due sponde dell’Atlantico.

Il Columbus International Award, ideato e organizzato dal professor Massimiliano Ferrara, presidente della Fondazione ITALY, è un evento internazionale che unisce memoria storica e valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo. Il premio nasce per onorare chi diffonde e tutela la cultura italiana, l’identità e l’orgoglio nazionale attraverso le proprie attività nei campi artistico, culturale, scientifico e comunicativo. La cerimonia sarà presentata dallo stesso Ferrara insieme alla giornalista Marilena Alescio.

L’edizione 2025 gode dei patrocini del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Liguria e del Patronato ACLI New York, a testimonianza del valore istituzionale di un evento che mette al centro le radici italiane e il contributo dei connazionali all’estero.

Le quattro sezioni del Premio restano quelle tradizionali:

Amazing , dedicata alle persone che si sono distinte per talento e innovazione;

, dedicata alle persone che si sono distinte per talento e innovazione; Excellence , riservata ad aziende, istituzioni e associazioni;

, riservata ad aziende, istituzioni e associazioni; Media Operator , per i protagonisti della comunicazione;

, per i protagonisti della comunicazione; Community Service, dedicata a chi opera ogni giorno per la propria comunità.

L’evento prenderà il via alle 16:45 (ora locale) con i saluti di apertura, mentre le premiazioni si terranno dalle 17:00 alle 18:30.

I premi, come da tradizione, saranno rappresentati dai Piatti d’autore realizzati dal Maestro Agostino Branca della Bottega Branca, simbolo dell’artigianato artistico italiano.

Con il Columbus International Award 2025, New York renderà omaggio a Attilio Carbone, un ambasciatore della cultura e della musica italiana che da oltre sei decenni porta l’Italia nel cuore dell’America, con la stessa passione e la stessa voce che continuano a unire generazioni di ascoltatori.