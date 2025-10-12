Tragedia sulla Statale 517: muoiono Saverio Spina e Antonietta Aluotto, titolari di agenzia funebre

Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di sabato 11 ottobre 2025 lungo la Strada Statale 517 Variante Bussentina, nei pressi di Caselle in Pittari. Nel violento scontro tra due motociclette e un’auto hanno perso la vita due persone: Saverio Spina, 65 anni, e sua moglie Antonietta Aluotto, 55 anni, entrambi originari di Monte San Giacomo e titolari di un’agenzia di pompe funebri nel Vallo di Diano.

Secondo le prime ricostruzioni, le due moto stavano percorrendo la carreggiata quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate con un’automobile in transito. La violenza dell’impatto ha sbalzato i motociclisti contro il muretto di contenimento che costeggia la strada. Antonietta Aluotto è morta sul colpo, mentre il marito è deceduto pochi minuti dopo nonostante il tentativo disperato di soccorso con l’arrivo dell’elisoccorso.

Un altro motociclista, un 50enne di Cava de’ Tirreni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove si trova in prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i Carabinieri della Compagnia di Sapri, la Polizia Stradale e il personale del Geo Capitello, che ha gestito la sicurezza e il traffico. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la Bussentina è stata temporaneamente chiusa tra gli svincoli di Caselle in Pittari (km 17,8) e Sanza (km 23,8), con deviazioni e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, accertando eventuali responsabilità e verificando le condizioni della strada e dei veicoli coinvolti.

La notizia ha sconvolto la comunità di Monte San Giacomo, dove la coppia era molto conosciuta e stimata. «Una tragedia che ci lascia senza parole — hanno scritto alcuni concittadini sui social — erano persone splendide, unite e sempre sorridenti». I coniugi si stavano recando a Scario per un raduno di appassionati di motociclette.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale lungo la Statale Bussentina, già teatro di altri episodi simili in passato. La comunità locale chiede ora maggiore sicurezza e controlli su un tratto di strada considerato da molti troppo pericoloso.