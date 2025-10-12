Qualificazioni Mondiali 2026, l’Italia di Gattuso vince 3-1 in Estonia e consolida il secondo posto
L’Italia di Gennaro Gattuso espugna Tallinn con un convincente 3-1 sull’Estonia, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Alla Le Coq Arena, gli Azzurri rispondono prontamente al successo della Norvegia contro Israele e si portano al secondo posto nel Gruppo I, superando proprio gli israeliani, prossimi avversari martedì 14 ottobre a Udine.
Partenza sprint per l’Italia, subito in vantaggio al 5’ grazie a Moise Kean, costretto però a uscire poco dopo per una distorsione alla caviglia. Al 38’ arriva il raddoppio firmato da Mateo Retegui, che si fa perdonare un rigore fallito pochi minuti prima con una zampata vincente sottoporta.
Nella ripresa, gli Azzurri continuano a spingere ma trovano un Hein in grande serata: il portiere estone si oppone più volte a Raspadori, tenendo a galla i suoi. Al 74’ arriva comunque il tris firmato da Pio Esposito, al primo gol in maglia azzurra. Solo due minuti più tardi, però, un’uscita avventata di Donnarumma permette a Sappinen di accorciare le distanze.
Una vittoria importante per l’Italia, che mette nel mirino Israele in uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla qualificazione.