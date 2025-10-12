È morta Diane Keaton, icona di Hollywood: aveva 79 anni

Lutto nel mondo del cinema: l’attrice americana Diane Keaton è morta all’età di 79 anni in California. La notizia è stata confermata dal magazine People, che ha precisato come al momento non siano stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso. I familiari hanno chiesto il massimo rispetto della privacy. Keaton lascia due figli, Dexter (29 anni) e Duke (25).

Nata a Los Angeles nel 1946 con il nome di Diane Hall, era la maggiore di quattro fratelli. Cresciuta in una famiglia della middle class californiana, è diventata un’icona del grande schermo grazie al suo stile unico, alla versatilità interpretativa e a un carisma fuori dal comune.

La scoperta con Woody Allen e il successo con “Io e Annie”

Dopo gli esordi a teatro, Keaton debutta al cinema nel 1970, ma è nel 1972 che conquista il grande pubblico interpretando Kay Adams, moglie di Michael Corleone (Al Pacino), ne Il Padrino di Francis Ford Coppola. Parteciperà anche ai due sequel della saga.

Fondamentale nella sua carriera il sodalizio con Woody Allen, regista e compagno nella vita per alcuni anni. La loro collaborazione artistica inizia con Provaci ancora, Sam (1972) e culmina con il capolavoro Io e Annie (1977), che le vale l’Oscar come miglior attrice protagonista, oltre a un Golden Globe e un BAFTA.

Quattro nomination agli Oscar e una carriera lunga mezzo secolo

Diane Keaton è stata protagonista di alcuni dei film più significativi del cinema americano tra gli anni ’70 e 2000. Dopo la fine della relazione con Allen, ha avuto un’importante storia con Warren Beatty, con il quale recita in Reds (1981), ruolo che le frutta la sua seconda candidatura agli Oscar. La terza arriva con La stanza di Marvin (1996), al fianco di Meryl Streep e Leonardo DiCaprio. La quarta nel 2003, con Tutto può succedere – Something’s Gotta Give, dove recita accanto a Jack Nicholson.

Tra i suoi titoli più celebri anche In cerca di Mr. Goodbar, Spara alla luna, Fuga d’inverno, Il club delle prime mogli e Misterioso omicidio a Manhattan. Nota anche per il suo stile androgino e sofisticato, Diane Keaton è diventata una figura iconica anche nel mondo della moda e della cultura pop americana.

Una stella fuori dagli schemi

Rimasta sempre lontana dal glamour più convenzionale di Hollywood, Diane Keaton ha costruito una carriera fedele a sé stessa, senza mai sposarsi e adottando i suoi due figli da single. In una celebre intervista aveva detto: “L’amore della mia vita? Forse non l’ho mai incontrato, ma ho avuto una vita piena”.

Con la sua scomparsa, Hollywood perde una delle sue interpreti più originali e amate.