Trinitapoli, accesso ispettivo nei cantieri di Viale Vittorio Veneto e Villa Papa Giovanni XXIII

Martedì mattina a Trinitapoli si è svolto un accesso ispettivo in due cantieri cittadini, uno per i lavori di “Miglioramento e riqualificazione di Viale Vittorio Veneto” e l’altro relativo agli interventi sulla “Villa Papa Giovanni XXIII”.

L’operazione, disposta dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, rientra nelle attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, come previsto dall’articolo 93 del Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n.159/2011).

L’ispezione, supportata dal Gruppo Interforze Antimafia istituito in Prefettura, ha previsto accertamenti sull’attività delle imprese aggiudicatarie e di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di realizzazione dei lavori, con l’obiettivo di individuare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

Durante i controlli sono state esaminate le posizioni di nove lavoratori, ispezionati due mezzi impiegati nei cantieri e verificati contratti di fornitura e relativa documentazione.

All’operazione hanno partecipato sei operatori della Direzione Investigativa Antimafia, tre unità della Polizia di Stato, quattro del Comando Provinciale dei Carabinieri, cinque della Guardia di Finanza, otto ispettori dell’Ispettorato d’Area Metropolitana Bari-BAT e un’unità del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata.