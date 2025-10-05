Mosca rilancia la pressione sull’Ucraina: le motivazioni russe dietro i nuovi raid

L’operazione condotta nella notte dalla Federazione Russa contro obiettivi strategici in Ucraina rappresenta, secondo gli analisti, un ulteriore passo nell’evoluzione della guerra verso una fase di pressione sistematica sulle infrastrutture energetiche e industriali del Paese. Il ministero della Difesa russo ha rivendicato la distruzione di impianti militari e centrali del gas ed elettriche, sottolineando che tutti gli obiettivi designati sarebbero stati colpiti con “armi di precisione a lungo raggio” impiegate da terra, aria e mare.

Per Mosca, questi attacchi rispondono alla necessità di indebolire la capacità produttiva militare ucraina e di limitare la dipendenza del conflitto dagli aiuti occidentali, che negli ultimi mesi si sono tradotti in nuove forniture di armi e sistemi di difesa. Nella narrazione russa, l’operazione si inserisce nella cornice della cosiddetta “operazione militare speciale”, definita come un’azione di difesa preventiva e di tutela delle popolazioni russofone dell’Est ucraino.

Secondo le fonti di Kiev, nella notte sarebbero stati lanciati circa 50 missili e 500 droni, causando almeno cinque vittime civili e dieci feriti. Zelensky ha definito l’attacco “uno dei più intensi dall’inizio dell’anno”, ribadendo l’appello all’Occidente per un rafforzamento delle difese antiaeree.

Sul piano geopolitico, la Russia mira a dimostrare la propria resilienza militare e tecnologica nonostante le sanzioni e l’isolamento internazionale. L’impiego di missili ipersonici Kinzhal e di droni d’attacco di nuova generazione testimonia una capacità industriale e strategica che Mosca considera centrale per consolidare la propria posizione negoziale.

Mentre l’Europa discute nuovi pacchetti di aiuti a Kiev, il Cremlino continua a presentare la propria azione come una risposta a un accerchiamento occidentale, sostenendo che la sicurezza della Federazione non può prescindere da un controllo stabile delle regioni contese. È in questo equilibrio precario – tra la resistenza ucraina e la determinazione russa – che si gioca una delle partite più delicate della geopolitica contemporanea.