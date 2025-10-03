Marsciano. Incendio a pannelli fotovoltaici in un’azienda zootecnica: nessun ferito
Oggi, 3 ottobre 2025, alle 12:45, i Vigili del fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti a Papiano, nel comune di Marsciano (PG), per spegnere un incendio che ha interessato alcuni pannelli fotovoltaici installati sulla copertura di un’azienda zootecnica.
Le squadre hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’impianto elettrico, evitando che il rogo si propagasse alle strutture sottostanti. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.
Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio degli investigatori.