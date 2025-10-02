Putin: “Tutti i Paesi Nato in guerra con la Russia”. Attacco a Usa ed Europa dal Club Valdai

“Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin, citato da Rbc, durante il suo intervento al Club Valdai. Il presidente russo ha accusato l’Alleanza Atlantica di un coinvolgimento diretto nel conflitto: “Gli istruttori della Nato non sono impegnati solo nell’addestramento delle forze armate ucraine, ma anche nell’attuazione delle decisioni”, ha affermato.

Putin ha inoltre sostenuto che la guerra in Ucraina sarebbe stata evitabile se al potere negli Stati Uniti ci fosse stato Donald Trump: “Ha detto che se fosse stato presidente questo si sarebbe potuto evitare. Sono d’accordo”, ha spiegato citando il tycoon.

Sul fronte europeo, il capo del Cremlino ha avvertito che la risposta di Mosca alla crescente militarizzazione sarà “convincente”. “Non ci può essere sicurezza per nessuno se viene realizzata a spese di un altro Paese”, ha concluso.