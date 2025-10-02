Giustizia e separazione delle carriere, se ne parla a Notizie Oggi Lineasera
Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 20:30, Canale Italia trasmetterà in diretta dallo Studio 12 una nuova puntata di Notizie Oggi Lineasera, condotta da Vito Monaco. Al centro del dibattito il tema della giustizia e della separazione delle carriere.
Tra gli ospiti figurano Pietro Mazzuca, saggista d’inchiesta, gli avvocati Alessio Morosin e Giuseppe Benedetto (quest’ultimo presidente della Fondazione Luigi Einaudi), il penalista Carlo Pietribiasi, l’ex magistrato Angelo Turco, il direttore medico delle carceri di Pavia Giansisto Garavelli, il giurista Roberto Del Conte e il giornalista Ivano Tolettini.
L’appuntamento sarà disponibile non solo sul digitale terrestre, ma anche in streaming sul canale YouTube dell’emittente, dove gli spettatori potranno interagire e commentare in diretta.