Pizzo. Mariangela Preta nuova direttrice dei Musei Civici

Il Comune punta sulla valorizzazione del patrimonio culturale con una gestione integrata di quattro luoghi simbolo

Il Comune di Pizzo ha ufficializzato la nomina della dott.ssa Mariangela Preta, archeologa di lunga esperienza, alla direzione dei Musei Civici. Una scelta che segna l’avvio di una nuova fase per il patrimonio culturale cittadino, con l’obiettivo di rafforzarne la tutela e promuoverne la fruizione turistica e identitaria.

Il sistema museale comprenderà quattro luoghi di straordinaria rilevanza storica e artistica: il Castello Aragonese, la chiesa rupestre di Piedigrotta, il Palazzo della Cultura e la storica Tonnara. Una rete che mira a proporre un’offerta coordinata e di qualità, capace di attrarre cittadini e visitatori.

«Con la nomina della dott.ssa Preta – ha dichiarato il sindaco Sergio Pititto – affidiamo la direzione dei nostri musei a una professionista di comprovata competenza, capace di coniugare la ricerca scientifica con la valorizzazione turistica e culturale. Siamo certi che il suo lavoro contribuirà a dare nuovo slancio all’immagine di Pizzo e al rafforzamento dell’identità della nostra comunità».

Il Comune annuncia che nei prossimi mesi saranno avviate nuove iniziative ed eventi per rilanciare il sistema museale, sottolineando come la cultura rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo del territorio.