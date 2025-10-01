Napoli, eccellenza italiana nel racconto d’impresa: Murano S.p.A. protagonista

Oggi la città partenopea diventa il palcoscenico di una storia di eccellenza italiana: Murano S.p.A., azienda leader nel settore della frutta secca, è al centro dell’attenzione per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione.

A raccontarla è Piero Muscari, che sottolinea l’importanza di valorizzare realtà italiane uniche. «Il nostro lavoro continua: scovare e promuovere storie di imprese che crescono, innovano e scelgono la nostra squadra di professionisti per comunicare al meglio il proprio valore», afferma Muscari.

«Le storie non sono semplici parole», aggiunge. «Insegnano, vendono e ci ricordano quanto l’Italia abbia ancora da offrire». L’iniziativa conferma come la narrazione d’impresa possa diventare strumento di crescita, mettendo in luce il patrimonio culturale e produttivo del Paese.

Con Murano S.p.A., Napoli celebra così una realtà che unisce energia, tradizione e capacità di innovare, confermando l’Italia come terra di storie di successo da raccontare e condividere.