La scuola in cammino per la pace: il Liceo Pieralli alla Marcia Perugia–Assisi

In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la voce dei giovani si leva per riaffermare il valore universale della pace. Domenica 12 ottobre 2025 il Liceo Pieralli di Perugia sarà presente alla Marcia Perugia–Assisi, la storica iniziativa nata da Aldo Capitini, che da oltre sessant’anni richiama migliaia di cittadini, studenti e associazioni a testimoniare contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

“La nonviolenza è apertura all’esistenza, alla libertà, allo sviluppo di ogni essere”, scriveva Capitini: parole che oggi assumono un significato ancora più urgente, mentre il mondo è attraversato da guerre e lacerazioni. Il Pieralli aderisce idealmente alla Marcia come momento di educazione civile e di riflessione collettiva, ricordando che la pace non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana di solidarietà, responsabilità e cittadinanza attiva.

Gli studenti e le studentesse dell’Istituto si ritroveranno alle ore 9 presso i Giardini del Frontone per muoversi insieme verso Assisi, dietro lo striscione ufficiale della scuola, portando cartelli e bandiere della pace. La partecipazione avverrà su base esclusivamente volontaria, essendo l’iniziativa in giorno festivo, ma la presenza dei ragazzi testimonia un impegno che va oltre le aule scolastiche.

Il dirigente scolastico Andrea Agostini ha invitato i docenti a inserire la Marcia nel percorso educativo, collegandola ai temi dell’Educazione civica e del PTOF. “Ogni passo verso Assisi – ha sottolineato – è un atto di consapevolezza, un esercizio di democrazia, un seme di futuro”.

In un’epoca in cui il linguaggio della violenza sembra prevalere, il cammino Perugia–Assisi torna così a essere un simbolo potente: un invito a guardare oltre i muri, a costruire ponti tra culture, a credere nella possibilità di un mondo più giusto. E i giovani del Pieralli, con la loro scelta, dimostrano che la scuola non è soltanto luogo di apprendimento, ma comunità viva, capace di farsi voce e coscienza del nostro tempo.