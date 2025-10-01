“Carbone intervista Carbone”: domenica su WGBB Radio un incontro esclusivo tra Italia e Stati Uniti

Domenica, a partire dalle 21 ora italiana (le 15 a New York), WGBB Radio trasmetterà un evento speciale nel programma Melodie Italiane: il popolare conduttore italoamericano Attilio Carbone intervisterà l’illustre professore dell’Università degli Studi di Perugia, Paolo Carbone. Nonostante il cognome in comune, i due non sono parenti: Attilio Carbone è di origini calabresi ma vive da anni negli Stati Uniti, mentre Paolo Carbone è originario di Bolzano e “adottato” dall’Università di Perugia.

L’intervista sarà un momento di approfondimento culturale e personale, ma non solo. Attilio Carbone “resterà” poi in Umbria per confrontarsi con la redazione di La Prima Pagina sul tema della pace e sulla Marcia della Pace Assisi-Perugia, discutendo di cosa significhi pace per gli italoamericani e per tutti gli statunitensi.

Dalle 22 alle 24 (ora italiana), il programma continuerà con ulteriori contenuti, tra cui la due giorni di Massimo Martire in Calabria raccontata da Pino Cinquegrana, offrendo agli ascoltatori un ricco panorama di musica, cultura e testimonianze dal mondo italiano e italoamericano.