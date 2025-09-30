Vincenzo Callafiore, lo scrittore che sorprende come il mare: la dedica di Laurence Sterney

di Laurence Sterney *

Vincenzo Callafiore, scrittore, poliedrico bravo anche sul palcoscenico, l’ho trovato interessante in un vecchio filmato ripreso mentre intratteneva una platea con un suo monologo, l’ho visto naturalmente a suo agio.

Io leggo da molti anni tutto quello che scrive e ogni volta mi sorprende, quando ho creduto di conoscerlo un po’ mi ha smentito, è come l’onda del mare cambia sempre, sorprende e mi lascia sempre con delle domande.

La sua forza espressiva è eccellente, fine e gentile è come se ti prendesse per mano per portarti nel suo mondo dal quale poi difficilmente te ne vai.

Guardo sempre le sue foto ha una forza magnetica negli occhi, nello sguardo è come a guardati sia la sua anima mediterranea; è una di quelle persone ancora “ vera “ una rarità in questo mondo bugiardo.

Conoscerlo è stato meraviglioso rimarrei ad ascoltarlo per ore; sa nascondere bene, si nasconde nelle sue fragilità, nei suoi silenzi.

Dentro le sue pupille c’è il mare, l’amore, è uno tsunami di emozionanti sogni.

Peccato che non vuole più pubblicare i suoi racconti, quelli che ha pubblicato li posseggo e li rileggo sempre e sempre trovo qualcosa di nuovo, una nuova emozione, è questo che un buon Autore deve saper fare, ma lui, Vincenzo Callafiore lo fa con naturalezza perchè lui è così, una impronta che il mare non riuscirà mai a cancellare.