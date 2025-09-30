Trump annuncia nuovi dazi sul legno e prodotti correlati: aumento dei costi per costruzioni e arredamento

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su una vasta gamma di prodotti derivati, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti. Le tariffe, che oscillano tra il 10% e il 20%, entreranno in vigore a partire dal 14 ottobre, con possibili ripercussioni sui costi per la costruzione di abitazioni e l’arredamento.

L’annuncio è stato fatto dallo stesso Trump prima di un incontro con i capi militari al Pentagono, nel quale ha sottolineato anche le iniziative contro i cartelli della droga in Venezuela, confermando l’ipotesi di interventi anche via terra.