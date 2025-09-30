Cortona. Tragedia sulla strada regionale 71: muoiono Donato De Carlo e il suo cane, pirata della strada individuato

Donato De Carlo, 60 anni, è stato travolto da un’auto pirata mentre passeggiava con il suo cane, un jack russell, all’incrocio tra la strada regionale 71 e Via delle Fosse Ardeatine, a Terontola, frazione del Comune di Cortona, poco oltre il confine di Castiglione del Lago. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo e il cane sono stati trascinati per circa venti metri e purtroppo entrambi sono deceduti sul colpo.

L’automobilista, un 45enne della zona, non si è fermato a prestare soccorso, ma grazie alle telecamere della zona i carabinieri lo hanno identificato questa mattina nella sua abitazione. Nei suoi confronti sono state contestate le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo non è stato arrestato, in quanto non sussisteva la flagranza del reato, e la sua auto è stata sequestrata.

Donato De Carlo era molto conosciuto nella zona del Trasimeno. Originario della Campania, aveva vissuto molti anni al Vallone e si era trasferito a Terontola da qualche anno. Cuoco di professione, aveva lavorato in diversi ristoranti della zona. Lascia due figli, rimasti orfani dopo la morte della madre alcuni anni fa.