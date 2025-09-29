Miss Volto Italy 2025: assegnati i titoli su Costa Fascinosa

Si sono spenti i riflettori sul concorso di bellezza “Miss Volto Italy 2025” organizzato dalla Fashions Models Group. La kermesse, giunta ormai alla sedicesima edizione, ha terminato il percorso fatto di varie tappe, selezioni e passerelle, sabato 27 settembre, sulla nave “Fascinosa” della Costa Crociere.

Ventidue le ragazze in gara suddivise in tre categorie: Teenagers, Mascotte, Miss, che per quattro giorni hanno vissuto una vera e propria full immersion nel mondo della moda. Sulla nave, infatti, sono stati organizzati corsi di portamento, di dizione, di trucco e cura del corpo, incontri con stilisti ed addetti ai lavori per far conoscere alle aspiranti miss e modelle, il settore da loro tanto desiderato. A far da cornice alla serata finale il magnifico palco del teatro della nave, impreziosito dalla bellezza delle ragazze e dagli abiti indossati nelle varie uscite per l’occasione.

A vincere il titolo nella categoria Miss è stata Martina Mazzola, seconda Gioia De Filippi e terza Alice Tarantino; per le Teenagers fascia più prestigiosa è andata a Chiara Anzalone, secondo posto per Elvira Gennaro e terzo per Alisia Affatigato; per le Mascotte il titolo è andato a Federica D’Alessandro, seguita da Sophie Ricchetti ed Emma Palazzolo

Assegnati anche altri titoli dagli sponsor e dalla giuria, che porteranno diverse partecipanti a vivere ancora più da professioniste questo settore.

“Sono davvero soddisfatto – afferma Luca Rasa, patron dell’evento e della Fashion Models Group – di come si sia svolta questa fase finale del concorso in un contesto maestoso come quello di Costa Fascinosa. L’obiettivo di Miss Volto Italy non è solo quello di premiare la bellezza esteriore delle partecipanti, ma di assegnare i titoli a chi ha effettuato un percorso di crescita personale dimostrando impegno, dedizione e passione per questa professione. Il concorso non è certo un punto di arrivo ma un vero e proprio start verso il mondo della moda; le ragazze verranno poi chiamate a partecipare alla realizzazione del calendario della nostra agenzia, continueranno a lavorare con stilisti e professionisti del settore ed alcune di loro voleranno a Sanremo durante il festival per indossare creazioni di stilisti di fama internazionale. Sono orgoglioso della crescita delle ragazze, molte di loro fanno parte proprio della Fashion Models Agency, e dei valori che stiamo trasmettendo: loro imparano la sana competizione, fatta di aiuto reciproco e di mani che vengono tese a chi in alcuni momenti può trovarsi in difficoltà per le più svariate motivazioni. Ringrazio tutto lo staff, mia moglie Alessia Fortino per il grande lavoro che svolge dietro le quinte e nell’organizzazione della vita quotidiana in agenzia, i presentatori della serata Daniele Puccia e Chiara Benigno e tutti coloro che hanno reso possibile anche per quest’anno, la realizzazione perfetta di questo evento, gli sponsor Adularia Viaggi per l’organizzazione del viaggio, Manuela Filieri, Giusy Crivello e Victoria che hanno vestito le ragazze, Pura Beauty che ne ha curato l’immagine, Grassocchiali che ha omaggiato le miss con degli occhiali da sole, ed il presidente di giuria il preziosissimo Sergio Fiorito”.